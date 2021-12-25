Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 530 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря. Это на 22 случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (148), Таганроге (30), Шахтах (26), Волгодонске (23), Новочеркасске (19), Аксайском (18), Азовском (16) районах, Батайске (15) и Новошахтинске (12). Более 20% заразившихся — люди пожилого возраста, 10,6% — дети.

С начала эпидемии в Ростовской области подтверждено 191 144 случая заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением169 628 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили ещё 552 носителя коронавируса