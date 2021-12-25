Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Ростовской области сегодня, 25 декабря, развернули крупные предновогодние продовольственные ярмарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Администрация правительства Кемеровской области Ярмарка

Торговые точки работают в Азове, Волгодонске и Шахтах. На ярмарках можно приобрести овощи и фрукты нового урожая, молочную и мясную продукции. Донские селяне предлагают также посадочный материал и садово-огородные инструменты.

Локальные ярмарки организованы и в других муниципальных образованиях Ростовской области.