Сургут, Югра, 25 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Сургуте раскрыта кража 500 лотерейных билетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Цитата из м/ф «Петя и Красная Шапочка». реж Борис Степанцев, Евгений Райковский. 1958. СССР Все билеты проданы!

В полицию обратилась региональный менеджер фирмы по продаже лотерейной продукции. В одной из точек продаж была обнаружена недостача порядка 500 билетов на общую сумму почти 107 тысяч рублей.

В итоге выяснилось, что по некоторым лотерейным билетам, отсутствующим на балансе фирмы, были произведены выплаты во время рабочего времени одной из сотрудниц компании. Подозреваемая в рабочей программе «1С» якобы заметила излишки билетов. Женщина забирала билеты без оплаты в кассе. Обнаружив крупный выигрыш, она оформляла билеты через кассу для получения денег. Операции производила под своей учетной записью в рабочей программе.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области в сентябре выяснилось, что сотрудники «Почты России» похищали электронные билеты лотереи «Столото». Ущерб составил два миллиона рублей.