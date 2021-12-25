Москва, , 11:21 — REGNUM Михаил Горбачёв — первый президент СССР — назвал время перед уходом с поста главы государства «чёрными днями» лично для себя и всего Советского Союза. Об этом 25 декабря передает ТАСС.

«Это были черные дни Союза и России. И черные дни для меня, хотя я не терял самообладания. — отметил он. — Я подписал указ о сложении полномочий президента СССР, считаю, что поступить иначе я не имел права».

По его словам, попытка остаться главой СССР — силовым путем — привела бы к «острому гражданскому конфликту» с «непредсказуемыми последствиями».

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал трагедией распад СССР.

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны», — сказал Путина в ответ на вопрос, чем лично для него стал распад СССР, в фильме «Россия. Новейшая история» в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, распад СССР являлся распадом исторической России «под названием Советский Союз».