Москва, 25 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 25 декабря сообщили авторы проекта в своем телеграмм-канале.

Rkn.gov.ru Блокировка

«Мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта», — говорится в сообщении.

При этом проект «ОВД-инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) был включен в список ресурсов с ограниченным доступом после решения Луховицкого суда Московской области от 20 декабря нынешнего года.

Отметим, правозащитный проект «ОВД-Инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) был 29 сентября внесен в список «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента» наряду еще с рядом ресурсов.