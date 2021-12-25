Волгодонской район, Ростовская область, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области мнимый сотрудник банка похитил у женщины более 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 25 декабря.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщина обратилась в полицию с заявлением о краже сбережений. Ответив на звонок с неизвестного номера, потерпевшая последовала инструкции злоумышленника. Якобы для предотвращения сомнительных операций заявительница продиктовала данные своей банковской карты и секретный код из смс-сообщения. Женщина лишилась более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.