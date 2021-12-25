25 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что офис генерального прокурора Украины согласовал ходатайство об аресте бывшего президента Украины Петра Порошенко с возможностью внесения залога в размере одного миллиарда гривен.

Оксана Переможенко, , 13:40 — REGNUM 24 декабря Печёрский районный суд Киева дал разрешение задержать бывшего украинского президента Петра Порошенко по подозрению в государственной измене. Об этом сообщают «Украинские новости».

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает информационное агентство «Укринформ», офис генерального прокурора Украины также сообщил о ходатайстве об аресте Порошенко.

«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (2,6 миллиарда рублей. — О. П.)», — сообщили в генеральной прокуратуре.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах 112.ua, «Первый независимый» и «Крокодил». Многие не верят в то, что Порошенко понесет ответственность или же внесет залог. Иные считают, что сумма залога маловата.

«Порох (Порошенко. — О. П.) наверняка уже навострил лыжи в сторону одной из своих заграничных недвижимостей», — написал Виталий Л.

«Как там у Станиславского? Не верю!» — отреагировал Alim8.

«Кто там его посадит?! Скорее Зеленскому придется по тропе Януковича уходить!» — пишет Света.

«По тропе Януковича не получится — в России Зеленского просто посадят…» — ответил Свете Yurij.

Виктор Янукович Kremlin.ru

«Кто его посадит? Он же госдеповский памятник», — отметил voland1953.

«Дешёвый цирк», — считает «Генерал-Губернатор».

"Карл, 1 млрд, Карл!!! Чтобы такую сумму заработать, кому-то надо сотню тысяч лет отпахать. Вот мрази наворовали! Жду в январе продолжения сериала», — отреагировал Александр.

«Такая дешёвая госизмена, для него это копейки. Т. е. он потом и дальше будет спекулировать на АТО (так называемая антитеррористическая операция, гражданская война в Донбассе. — О. П.). Прекрасно», — с сарказмом отметила Julia.

АТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Вторая часть Марлезонского балета», — отреагировала Людмила.

«Продешевили! Нужно было в долларах брать», — не без иронии призвал Сергей Г.

«Где-то в Тбилиси тихо заржал Михо», — пошутил «Буржуй».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Свобода за 33 млн евро. Диагноз: захлебнулся от жадности», — иронизирует Александр, указывая на то, что вряд ли Порошенко будет вносить требуемый залог.

«Да он не вернётся», — считает ell.

«Чего так мало? В бюджете дыра…» — написал Андрей.

«У вас прям как в кино! И, главное, сюжет такой — до последней серии не знаешь, чем закончится…» — иронизирует Jan Ян.

«С конфискацией собственности. На нужды революции. П. С. Именем революции», — смеется Дмитрий М.

«Почему так мало? Дешево отделается», — смеется Ника.

«Опять выйдет банда уличных актёров на майдан, и Зеленский… откатит все назад. Безвольный человек», — подытожил User name.

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Напомним, 17 декабря бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Украину, а 20 декабря ему предъявили обвинение в совершении государственной измены.