В Волгоград из Сирии вернулся отряд военной полиции ЮВО
Волгоград, 25 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Волгограде встретили сотрудников военной полиции Южного военного округа (ЮВО), вернувшихся домой после успешного выполнения специальных задач в Сирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
В честь возвратившихся бойцов на территории мотострелкового соединения округа состоялся торжественный митинг, в котором участвовали представители командования 8-й общевойсковой армии ЮВО, администрации региона, ветеранских и общественных организаций, родные и близкие, сослуживцы военнослужащих. Им были вручены государственные и ведомственные награды.
Подразделение российской военной полиции в составе 200 человек, выполнившее на территории Сирии все поставленные задачи, доставили на военный аэродром в Волгоградской области самолёты ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту имени Невельского в Хабаровске торжественно встретили сотрудников военной полиции Восточного военного округа, вернувшихся домой после успешного выполнения задач в Сирии.