Москва, 25 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В результате пандемии COVID-19 фитнес-индустрией России в 2021 году было потеряно 5,2 тыс. объектов. Об этом 25 декабря сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Mos.ru Фитнес-центр

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"Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры нанесли удар фитнес-отрасли. За 2021 год с рынка ушли 10% игроков, а в целом он сократился на 40%. Потери в цифрах: минус 5,2 тыс. объектов и минус 249,6 тыс. сотрудников, занятых в отрасли», — приводит ее слова ТАСС.

Также Силина добавила, что на данный момент в стране в фитнес-индустрии занято 518,4 тыс. работников и продолжают работать 7,8 тыс. объектов.

Кроме того, глава Национального фитнес-сообщества уточнила, что, согласно ее данным, падение выручки отрасли в первом и втором квартале текущего года составило 7,8 млрд рублей, в третьем квартале — 8,9 млрд рублей, а в четвертом ожидается падение еще на 9,2 млрд рублей.

В итоге, как указала Силина, в нынешнем году «отрасль в целом недосчиталась около 25,9 млрд рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что экономика России выдержала пандемию, восстановившись гораздо быстрее, чем в других странах.