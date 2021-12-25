Барнаул, , 11:03 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения помогли эвакуировать восемь жителей многоквартирного дома по улице Георгиева в Барнауле. Подробности сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Телевизор

Произошло возгорание телевизора в квартире на шестом этаже. И хотя пожар был ликвидирован жильцами до прибытия пожарных, дым распространился по помещению. Двумя звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам было эвакуировано 8 чел (из них 1 ребенок).

Всего за 24 декабря в Алтайском крае было ликвидировано 13 пожаров, 6 из них — в жилом секторе. В городе Барнауле ликвидировано два пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, утром, 6 декабря 2021 года в Заринске пришлось эвакуировать жильцов многоквартирного дома.

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