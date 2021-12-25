Москва, , 10:58 — REGNUM Власти Советского Союза вначале недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в стране и необходимость ее обновления. Об этом 25 декабря заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

Михаил Горбачев Вени Марковски

«Мы сначала недооценили масштаб и глубину проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик. Не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении», — приводит его слова ТАСС.

Также экс-президент СССР отметил, что целью властей страны на тот момент являлось «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий», а сфере ведения властей Советского Союза, по проекту союзного договора, оставались бы безопасность, оборона, транспортная сеть, единая валюта и обеспечение прав человека.

При этом Горбачев указал, что он считает, что такой вариант являлся жизнеспособным и его поддержало бы большинство союзных республик, однако путч ГКЧП эту возможность сорвал.

«Но даже после путча, когда республики объявили о своей независимости, а позиции президента СССР были серьезно ослаблены, я считал, что Союз можно сохранить. И предложил договориться о Союзе Суверенных Государств», — добавил он.

Кроме этого, бывший советский лидер уточнил, что в этом случае, по его мнению, страна стала бы конфедеративным государством с еще более широкими полномочиями республик.

«В частности, они стали бы членами ООН, а Союз сохранил бы место в Совете Безопасности. Сохранялось бы единство вооруженных сил, контроль над ядерным оружием. Я уверен, что это было бы намного лучше, чем то, что произошло после распада Союз», — пояснил Горбачев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря бывший президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопрос о причастности западных стран к развалу Советского Союза.