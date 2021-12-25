Ростов-на-Дону, , 10:55 — REGNUM В Ростовской области в рамках смягчения ряда коронавирусных ограничений откроют непродовольственные ярмарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Ярмарка Марина Каширская © ИА REGNUM

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Возобновить ярмарочную торговлю непродовольственными товарами можно будет с 27 декабря.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии новогодних праздников в Ростовской области работа кафе и ресторанов будет продлена на два часа — с 6:00 до 23:00. Ранее предприятиям общественного питания разрешено было работать с 6:00 до 21:00. Открыты танцевальные площадки.

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