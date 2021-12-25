Лос-Анджелес, США, 25 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Компании Intel, GM, Amazon, Google и другие технологические гиганты не примут очного участия в международной выставке потребительской электроники CES 2022. Об этом сообщает портал The Verge.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

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Последними от очного участия в выставке отказались представители Microsoft. Ранее заявки на участие в мероприятии также отозвали Lenovo, T-Mobile, Meta (Facebook) и другие лидеры отрасли.

Выставка CES 2022 пройдёт в начале 2022 года в Лос-Анджелесе. Представители технологических гигантов объяснили отказ от очного участия в мероприятии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением в США нового варианта коронавируса.

Выставка CES проводится в Лос-Анджелесе ежегодно с 1967 года. За годы проведения на выставке были представлены многие новинки потребительской электроники, включая первый домашний видеомагнитофон и компьютер.