Сальский район, Ростовская область, , 10:50 — REGNUM В Ростовской области случилось ДТП, в результате которого два человека погибли, пятеро получили травмы. Среди пострадавших — дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилась примерно в 23:00 мск 24 декабря на автодороге Котельниково — Песчанокопское в Сальском районе. Предположительно, водитель ВАЗ-21 214, выезжая со второстепенной дороги, не уступил движущемуся по главной дороге BMW X6. В результате столкновения отечественный автомобиль опрокинулся в кювет.

На месте происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21 214. Травмы получили три пассажира ВАЗ-21 214, в том числе двое несовершеннолетних, а также два пассажира иномарки, в том числе один ребёнок.