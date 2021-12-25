Красноярск, , 10:47 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 579 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 169 908. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, что накануне в регионе было выявлено 600 случаев заражения. В крае по заражениям за последние сутки лидируют город Ачинск и Берёзовский район.

Из 579 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 179 (темп прироста 0,4%), в Ачинске — 26 (0,3%), в Дивногорске — 24 (0,7%), в Сосновоборске — 23 (0,7%), в Канске — 21 (0,3%), в Минусинске — 21 (0,3%), в Лесосибирске — 20 (0,5%), в Норильске — 18 (0,2%), в Шарыпово — 18 (0,5%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Берёзовском — 22 (0,7%), Емельяновском — 18 (0,5%), Сухобузимском — 17 (0,9%), Большемуртинском — 16 (1,3%), Минусинском — 15 (0,8%) и Ачинском — 13 (0,7%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 3105 человек, снято с наблюдения — 4011. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 46 903 (-906) человека.

За последние сутки в регионе проведено 9 169 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 569 093.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 36 человек стали жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае.

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