Киев, , 10:41 — REGNUM На сегодняшний день Украина не может обеспечить поступление газа из альтернативных российскому голубому топливу источников. Об этом 25 декабря заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Юрий Витренко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом — Ред.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Также Витренко добавил, что для этого необходима модернизация система газопроводов на польской территории.

«Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — пояснил глава «Нафтогаза».

Кроме того, он уточнил, что для этого необходимо время и инвестиции польской стороны, в настоящее время ничего не делающей в этом направлении из-за ожидания Варшавой денег на эти цели от ЕС.

«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор. Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет», — заключил Витренко.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета New York Times сообщила, что план по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных для того, чтобы она могла более оперативным образом реагировать на потенциальные действия России, разрабатывает американское минобороны.