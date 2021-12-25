Морозовск, Ростовская область, 25 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Морозовском районе Ростовской области следователи выясняют обстоятельства гибели ребёнка на реке Быстрой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Предположительно, днём 23 декабря девятилетний мальчик после школы должен был прийти к матери на работу. Школьник утонул на реке Быстрой. Его тело было обнаружено подо льдом. Одноклассники говорят, что сверстник после уроков собирался бить лёд молотком.

В ближайшее время будут проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертиза. Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.