Тюмень, 25 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Пассажиры чартерного самолёта Тюмень — Ереван смогут улететь в районе 17:00 по местному времени. Такое расчётное время вылета указано на онлайн-табло аэропорта «Рощино».

Tjm.aero Международный аэропорт «Рощино», Тюмень

Пассажиры смогут улететь на другом воздушном судне. Всего на рейс были зарегистрированы 176 граждан, среди которых и 18 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиры должны были улететь в 7:20. Однако при разбеге по взлётной полосе пилоты заподозрили помпаж одного из двигателей и вернулись на стоянку.