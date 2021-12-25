Тюмень, , 10:30 — REGNUM В Тюмени выясняются обстоятельства авиационного происшествия в аэропорту «Рощино». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Боинг 737 Utmagazine.ru

Установлено, что 25 декабря в аэропорту Тюмени произошла задержка рейса 9875 по маршруту Тюмень — Ереван авиакомпании «ЮТэйр» из-за технической неисправности воздушного судна Боинг-737−800. В процессе разбега самолета командир доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку.

На рейс было зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей. Представителем авиакомпании оказываются необходимые услуги. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиры рейса Тюмень — Ереван засняли авиаинцидент на видео. Вылет в столицу Армении перенесён на 17:00 по местному времени (15:00 мск).

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