Лидс, Великобритания, , 10:28 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Лидс» Рафинья Диас может в зимнее трансферное окно покинуть свою команду. Об этом 25 декабря сообщает TNT Sports.

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По информации источника, 25-летнего футболиста может приобрести за €50 млн мюнхенская команда «Бавария».

При этом уточняется, что бразильский «Авай», в котором Рафинья начинал профессиональную карьеру, уже включил в свой годовой бюджет €1,5 млн, которые он получит от этой сделки.

Отметим, Рафинья Диас перешел в «Лидс» из «Ренна» в октябре минувшего года в нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отличился восемью забитыми мячами и одним голевым пасом.