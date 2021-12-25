Тюмень, , 10:26 — REGNUM В Тюмени проводится проверка по факту отказа двигателя в самолёте Boeing 737−800 авиакомпании «ЮТэйр», который следовал ив Ереван. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Международный аэропорт «Рощино»

Kippo72

Лайнер выполнял чартерный рейс номер 9875. При разбеге по взлётной полосе командир воздушного судна заподозрил помпаж двигателя. Он прекратил разбег и вернулся на стоянку.

Всего на борту были 176 пассажиров, в том числе 18 детей. Пострадавших нет. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 25 декабря.

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