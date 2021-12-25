Тюмень, 25 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Тюмени проводится проверка по факту отказа двигателя в самолёте Boeing 737−800 авиакомпании «ЮТэйр», который следовал ив Ереван. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Kippo72 Международный аэропорт «Рощино»

Лайнер выполнял чартерный рейс номер 9875. При разбеге по взлётной полосе командир воздушного судна заподозрил помпаж двигателя. Он прекратил разбег и вернулся на стоянку.

Всего на борту были 176 пассажиров, в том числе 18 детей. Пострадавших нет. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл утром 25 декабря.