Москва, , 10:24 — REGNUM Российские автозаводы за 11 месяцев 2021 года выпустили 1,2 млн легковых автомобилей, что на 9,3% выше показателей предыдущего года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автозавод GM в Питере Kolesa.ru

Наиболее удачной для российского автопрома оказалась первая половина 2021 года — объёмы производства в период с января по август превысили прошлогодние показатели почти на 30%. Однако в последние месяцы объёмы производства начали снижаться.

В ноябре 2021 года в России выпустили 100 тыс. легковых автомобилей. В сравнении с ноябрём 2020 года объёмы производства упали на 18,4%.

Выпуск грузовых автомобилей в России за первые 11 месяцев 2021 года вырос почти на треть. С января по ноябрь производство грузовиков составило 165 тыс. единиц, что на 32,8% выше показателей того же периода 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей в России по итогам 2021 года вырастет примерно на 7%.

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