Улан-Удэ, , 10:22 — REGNUM В Улан-Удэ сняли введённый режим ЧС регионального характера, введённый 23 декабря из-за аварии на ТЭЦ-1. Как сообщает сегодня, 25 декабря пресс-служба правительства Бурятии, этому способствовала стабилизация обстановки.

ТЭЦ

«В связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуацией по городу в целом, предложение: принять решение о снятии ЧС регионального значения и перевести его на муниципальный уровень», — пояснил руководитель оперштаба по ликвидации последствий ЧС Евгений Луковников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C. Возбуждено уголовное дело.

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