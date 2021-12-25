Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за метели ввели ограничения на нескольких трассах. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 25 декабря.

Светлана Шаповалова Метель. Алтайский край

Из-за снегопада, сильного ветра и плохой видимости введены ограничения на движение общественного транспорта в Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском, Милютинском, Кашарском районах. На месте работают дорожные инспекторы, к расчистке трасс привлечены комбинированные дорожные машины, погрузчики, грейдеры.

Водителей, выезжающих на личном транспорте, призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения в условиях непогоды.