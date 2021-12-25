Владивосток, , 10:21 — REGNUM На корвете «Герой России Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) торжественно отметили годовщину принятия боевого корабля в состав ВМФ России — именно 25 декабря 2020 года на корвете впервые прошла торжественная церемония подъёма Военно-морского флага России. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» готовится к переходу во Владивосток Пресс-служба Амурского СЗ

Торжества и в этот раз начались с традиционного для ВМФ ритуала — поднятия Государственного флага России, Военно-морского флага, а также флагов расцвечивания. После этого командир соединения надводных кораблей ТОФ контр-адмирал Александр Шварц открыл торжественный митинг.

пресс-служба ВВО «Контр-адмирал Александр Шварц поздравил экипаж боевого корабля, пожелал им успехов в боевой учёбе, а также напомнил о чести и воинском долге, достойном имени Героя России — матроса-тихоокеанца Алдара Цыденжапова».

После адмирала перед экипажем и гостями корабля выступил командир корвета, капитан третьего ранга Андраник Шишманян. Моряков с днём рождения боевого корабля также поздравили представители ветеранских организаций и доставившие видеопоздравление от родителей Алдара земляки Героя из Забайкалья.

После торжественной части экипаж провёл для гостей экскурсию по кораблю и угостил в кают-компании блюдами флотской кухни и праздничным тортом.

Напомним, что «Алдар Цыденжапов» является третьим многоцелевым сторожевым кораблём проекта 20 380, построенным на Амурском судостроительном заводе для ТОФ. Его назвали в честь 19-летнего матроса Алдара Цыденжапова, который ценой своей жизни спас экипаж эсминца «Быстрый» от гибели. За прошедший год корвет принял участие в нескольких учениях, включая манёвры в дальней морской зоне, а его экипаж признали одним из сильнейших в составе Тихоокеанского флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась закладка шестого многоцелевого сторожевого корабля ближней морской зоны проекта 20 380 «Бравый», завершающего заводскую серию.

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