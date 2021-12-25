Москва, 25 декабря, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Бренд одежды, обуви и аксессуаров из Франции Kiabi, владельцы которого также владеют сетями розничных магазинов Auchan, Decathlon и Leroy Merlin, собирается закрыть свои магазины в России. Об этом 25 декабря сообщает РБК.

(сс) Nick de Partee Одежда

«Мы уже уведомили всех партеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — рассказали в российской пресс-службе французской сети магазинов.

При этом указывается, что все магазины Kiabi, включая интернет-магазин, должны завершить свою работу в течение первого полугодия следующего года.

Также указывается, что причиной такого решения является падение выручки почти на 31% — до 3,2 млрд рублей в 2020 году. Кроме того, представитель российского офиса Kiabi рассказал, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на российском рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве количество товаров в электронном каталоге портала поставщиков насчитывается более 1,5 млн позиций.