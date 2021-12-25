Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Фершампенуазского сельского поселения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело

63.мвд.рф

По данным следствия, по решению суда ещё от 7 июля 2008 года чиновники должны были предоставить жильё троим местным жителям вне очереди. 6 марта 2020 года на эти цели были увеличены ассигнования. Но мер по исполнению решения суда так и не принято.

Проводятся следственные действия. Следователи устанавливают круг виновных чиновников.