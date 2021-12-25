Киев, , 10:05 — REGNUM Юрий Витренко — глава компании «Нафтогаз» — заявил, что Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Об этом 25 декабря передает «РБК-Украина».

Он признал отсутствие альтернативы российскому газу, т.к. на данный момент судна с LNG — сжиженным природным газом — не могут заходить в страну. Он также назвал невозможной подачу топлива из терминала в Польше регазифицированного LNG.

Витренко добавил, что Польше следует модернизировать систему газопроводов, однако Варшава не проявляет инициативу для этого, т.к. ждет инвестиций для реализации этих целей от Европы.

«Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор», — добавил Витренко.