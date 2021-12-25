Тюмень, , 10:02 — REGNUM В Тюмени во время взлёта самолета авиакомпании «ЮТэйр» произошёл взрыв в двигателе воздушного судна. Об этом сообщили порталу 72.ru пассажиры, которые сняли авиапроисшествие на видео.

Самолет АТР-72 авиакомпании «ЮТэйр» (сс) Alex Polezhaev

ЧП случилось в аэропорту «Рощино» 25 декабря при взлёте самолёта рейса Тюмень — Ереван в 07:20 по местному времени (05:20 мск). Пассажиров эвакуировали и обещали отправить в столицу Армении вечерним рейсом.

«Задержка рейса произошла по техническим причинам. Вылет самолета запланирован на 17:00 (15:00 мск)», — сообщили в пресс-службе аэропорта «Рощино».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 21 декабря после приземления в аэропорту Ижевска у самолета, который следовал из Москвы, при торможении произошел отказ реверса правого двигателя.

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