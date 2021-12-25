Магадан, , 09:59 — REGNUM Стоимость строительства железной дороги до Магадана вдоль федеральной трассы будет составлять 2 трлн рублей. Об этом 25 декабря заявил на итоговой пресс-конференции губернатор Магаданской области Сергей Носов.

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«Нас интересовали решения по железной дороге в Магадан, которые предложат учёные», — приводит его слова MagadanMedia.

Также Носов уточнил, что после рассмотрения разных вариантов логистики была закончена предварительная работа в этом направлении.

«Есть вариант идти вдоль федеральной трассы. РЖД будет этот вопрос смотреть, вносить в программу. Вариант вдоль федеральной трассы — сумма большая, 2 триллиона рублей. Но в 2022 году будет принято, думаю, конкретное решение», — добавил губернатор региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что возможность строительства железной дороги до Магадана до 2035 года рассматривают в Российских железных дорогах.