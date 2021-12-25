Красногорск, , 09:59 — REGNUM В Подмосковье за взятку задержан глава испытательной пожарной лаборатории, вместе с ним задержан коммерсант — за дачу взятки в сумме 450 тыс. рублей за «положительное заключение по проверке». Об этом 25 декабря сообщили в Следственном комитете (СК) РФ.

Уголовное дело возбудили по материалам, поступившим из Управления «М» ФСБ РФ по области. Подозреваемый — глава ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория».

По делу также проходит представитель «коммерческой организации». Они подозреваются в зависимости от роли — в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).