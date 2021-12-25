Екатеринбург, 25 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдан уроженец Башкирии, обвиняемый в убийстве, совершённом в 1994 году. Об этом сообщает старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Обвинительное заключение уже утверждено. По данным следствия, гражданин 1965 года рождения убил женщину. Преступление было совершено поздним вечером 31 августа возле железнодорожной остановки «Верх-Исетский завод». Гражданин потребовал от ранее незнакомой ему дамы отдать деньги и ценности. Женщина оказала сопротивление и он ударил её ножом. В ночь на 1 сентября гражданка скончалась.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга отмечает, что преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе сотрудников СКР и полиции. Обвиняемый признал свою вину, но лишь частично.

А глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых добавил, что эта криминальная история является наглядным примером того, что отдел по раскрытию преступлений прошлых лет был ранее создан в структуре уголовного розыска абсолютно правильно и справедливо. Он также добавил, что душегуб уже отбывает пожизненное заключение за другие преступления. Изначально его осудили к расстрелу, но он был заменён.