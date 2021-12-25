Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб» назначен на 25 декабря в 15:20 мск. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Телескоп «Джеймс Уэбб» NASA

Ракета Ariane-5 с крупнейшим орбитальным телескопом стартуем с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Прямая видеотрансляция с места запуска будет доступна на сайте NASA. После запуска представители NASA планируют провести пресс-конференцию.

Новая орбитальная инфракрасная обсерватория названа в честь второго руководителя NASA Джеймса Уэбба. Проект реализуется 17-ю странами при решающем участии США и значимом вкладе Европейского и Канадского космических агентств.

«Джеймс Уэбб» должен заменить телескоп «Хаббл», работающий на орбите с 1990 года. Дата запуска нового телескопа неоднократно переносилась из-за технических проблем и перерасхода бюджета. Общие затраты на проект превысили $10 млрд.

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