Милан, Италия, 25 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Шотландский защитник футбольного клуба «Болонья» Аарон Хики попал в сферу интересов команды «Милан». Об этом 25 декабря сообщает Calciomercato.

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Уточняется, что миланский клуб следит за 19-летним футболистом с момента начала его карьеры в чемпионате Шотландии. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, Аарон Хики перешел в состав «Болоньи» в октябре минувшего года и в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 20 матчах чемпионата Италии, отметившись в них пятью забитыми голами.