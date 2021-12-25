Истра, Московская область, , 09:36 — REGNUM Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Александр Стариков раскрыл 25 декабря подробности о ходе расследования побега пяти заключенных из изолятора временного содержания в Истре. Об этом передает телеканал «Россия-24».

Расследование об участии экс-сотрудников ИВС в побеге завершено, доказательств по этому обвинению не найдено.

«Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, нет, мы таких доказательств не получили», — отметил Стариков.

При этом ведомство обладает достаточным количеством доказательств халатного отношения экс-сотрудников ИВС к исполняемым обязанностям: уже «приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная с нагрузкой, техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась».

Ранее Истринский суд получил материалы дела о побеге из ИВС в Истре, в связи с которым обвинения предъявили трем экс-полицейским по ч. 3 ст. 286 «Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия».

В ночь на 6 августа из изолятора в Истре сбежали пятеро заключенных. Предполагается, что они открыли дверь с помощью гаечного ключа. Четверых из пяти сбежавших задержали в августе, пятого задержали 13 сентября в Москве.