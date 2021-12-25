Вашингтон, , 09:32 — REGNUM План по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных для того, чтобы она могла более оперативным образом реагировать на потенциальные действия России, разрабатывает американское минобороны. Об этом 25 декабря сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Пентагон Vilingstore.net

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«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ей поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение», — говорится в материале издания.

Также указывается, что один из источников рассказал, что в настоящее время Пентагон уже предоставляют Киеву доступ к большим объемам разведданных. При этом он отметил, что в результате такого решения Украина может попытаться нанести удар первой.

Как сообщало, 24 декабря секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что страны Запада не должны соглашаться на какой-либо диалог с Кремлём, если он будет касаться дальнейшей судьбы Украины.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.