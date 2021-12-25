Москва, , 09:31 — REGNUM Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала 25 декабря о погоде в Москве и области в последние семь дней 2021 года. Об этом передает «Мослента».

"25 декабря ожидается связанный с циклоном снег, местами метель. Максимальная температура воздуха составит от — 5 до — 7 градусов. 26 декабря снега будет немного, а температура начнет понижаться», — отметила она.

Морозы будут усиливаться до 29 декабря. Погода сохранится облачная с прояснениями, местами — снег, но минимальная температура к середине недели составит порядка — 15 и даже — 20 градусов ночью, и — 10 … — 15 градусов днем.

«Скорее всего, в праздничную ночь сохранится умеренно морозная погода. Сильных снегопадов мы не ожидаем», — добавила она.