Москва, , 09:23 — REGNUM Хищения средства у использующих мобильный банк граждан чаще всего происходят из-за их доверчивости и неосторожности. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

Хакеры anjeongwoo

Эксперт объяснил, что мобильные приложения ведущих отечественных банков отвечают всем современным требованиям безопасности. Поэтому мошенники пытаются воспользоваться неосторожностью пользователей для получения доступа к их мобильным банкам.

Кашкин напомнил, что одним из самых распространённых видов мошенничества является рассылка «фишинговых» ссылок. При переходе по таким ссылкам у пользователя просят ввести пароль для входа в мобильный банк. На самом деле ссылки ведут на поддельные страницы, данные с которых передаются мошенникам.

«Важно помнить, что банк никогда не отправит вам СМС, сообщение в мессенджере или электронной почте с просьбой перейти по ссылке для входа в онлайн-банк», — подчеркнул эксперт.

Также специалист по информационной безопасности посоветовал регулярно менять пароль от мобильного банка и не пользоваться банковским приложением через общественные сети Wi-Fi. Ещё одним способом защиты от мошенничества может стать установка лимита ежедневных переводов через мобильный банк.