Москва, , 09:20 — REGNUM Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента совместно с благотворителями провели предновогоднюю гуманитарную акцию вблизи линии разграничения сторон в отдалённом районе Нагорного Карабаха. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские миротворческие силы Минобороны России

представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин «Российским миротворческим контингентом совместно с ассоциацией благотворительных организаций была проведена новогодняя акция в Мардакертском районе, в населённом пункте Ванк. Более 800 детишек получили новогодние подарки, игрушки и конфеты».

Дети и воспитатели школы в благодарность за оказанную помощь организовали для российских военных и представителей благотворительного фонда небольшой концерт.

жительница Мардакертского района Мира Лазарян «Сначала хочу сказать огромное спасибо вам, русским миротворцам, что вы защищаете наши земли, помогаете нам защищать наши земли… Наши дети очень были рады, что вы подарили подарки, маленькие и большие — разницы нет. Главное, что подарили улыбки нашим детям».

Российские миротворцы планируют провести в Нагорном Карабахе в праздничные дни около 70 гуманитарных акций, организованных с помощью благотворителей, и передать подарка для восьми тысяч детей из отдалённых районов.

Гуманитарная помощь, вес которой составил около 20 тонн, была собрана благотворительными организациями Москвы и Московской области, и доставлена военно-транспортным самолётом ВКС России в Ереван. Из столицы Армении в Карабах он был доставлен конвоем российских миротворцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента обеспечили безопасность около 100 паломникам и местным жителям при посещении средневекового монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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