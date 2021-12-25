Киев, , 09:18 — REGNUM Политолог Константин Бондаренков заявил 25 декабря, что у ряда людей на Украине имеются планы устроить новый Майдан, но вряд ли эта затея окажется плодотворной, передает издание «Украина.ру» .

Бондаренков отметил, что протестное движение подобного масштаба является не только лишь отражением эмоций народа, но и грамотно спланированной и финансируемой технологией, для чего требуются огромные суммы денег.

«Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — подчеркнул эксперт, добавив, что сегодня не видит «тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию».

Ранее украинский политолог Андрей Головачев предрек гражданскую войну в стране.