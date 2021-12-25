Анкара, , 09:13 — REGNUM Новым главным тренером стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» может стать бывший главный наставник сборной Германии Йоахим Лёв. Об этом 25 декабря сообщил журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Йоахим Лёв Granada

По данным источника, команда из Стамбула предложила 61-летнему специалисту контракт, рассчитанный до 2024 года и в настоящее время ожидает его ответа.

При это 20 декабря «Фенербахче» уволил с поста своего главного наставника португальского специалиста Витора Перейру. По итогам 18 туров чемпионата Турции стамбульский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице.

Отметим, Йоахим Лёв возглавлял сборную Германии по футболу с 2006 года и ушел из нее после чемпионата Европы 2021 года. Под его руководством немецкая национальная команда в 2014 году выиграла чемпионат мира и завоевала бронзу мирового первенства 2010 года.