Москва, , 10:59 — REGNUM Юлия Мачнева — врач-гастроэнтеролог клиники «Алодерм» — рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков на застолье в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями.

По ее словам, лучше «ограничить употребление очень жирной пищи», также «не стоит обильно заправлять салаты майонезом». Лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты порционно.

«Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки», — добавила врач, отметив, что лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, т.к. он повышает аппетит.

После застолья врач советует употребить препарат из группы энтеросорбентов.