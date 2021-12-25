Санкт-Петербург, , 09:03 — REGNUM В Петербурге в преддверие Нового года установилась морозная погода. Утром в субботу, 25 декабря, температура воздуха опустилась ниже минус 16 градусов, что почти на десять градусов ниже климатической нормы для этих чисел декабря.

Зимний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отметил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, погодная ситуация в Петербурге определяется тыловой частью североатлантического циклона.

«Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт кратковременный снег, а температурный фон будет на 8−9° ниже климатической нормы», — пояснил синоптик.

По данным петербургского гидрометцентра, 25 декабря в Петербурге временами будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит −10…−12 градусов. На дорогах гололедица. В Ленинградской области днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха днем −9…−14 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В воскресенье, 26 декабря, в Петербурге ночью снег, днем небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, переходящий к северному, северо-западному умеренный. Температура воздуха ночью −14…−16 градусов, днем −12…−14 градусов. На дорогах гололедица. В Ленобласти ночью снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный, переходящий к северному, северо-западному скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха в течение суток −13…−18 градусов, ночью в отдельных районах до — 23 градусов, на юго-западе Ленобласти −7…−12 градусов. На дорогах гололедица.

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