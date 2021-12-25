Санкт-Петербург, 25 декабря, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Петербурге в преддверие Нового года установилась морозная погода. Утром в субботу, 25 декабря, температура воздуха опустилась ниже минус 16 градусов, что почти на десять градусов ниже климатической нормы для этих чисел декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Как отметил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, погодная ситуация в Петербурге определяется тыловой частью североатлантического циклона.

«Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт кратковременный снег, а температурный фон будет на 8−9° ниже климатической нормы», — пояснил синоптик.

По данным петербургского гидрометцентра, 25 декабря в Петербурге временами будет идти небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем составит −10…−12 градусов. На дорогах гололедица. В Ленинградской области днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, западный скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха днем −9…−14 градусов. На дорогах сложная обстановка.

В воскресенье, 26 декабря, в Петербурге ночью снег, днем небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, переходящий к северному, северо-западному умеренный. Температура воздуха ночью −14…−16 градусов, днем −12…−14 градусов. На дорогах гололедица. В Ленобласти ночью снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный, южный, переходящий к северному, северо-западному скоростью 4−9 м/с. Температура воздуха в течение суток −13…−18 градусов, ночью в отдельных районах до — 23 градусов, на юго-западе Ленобласти −7…−12 градусов. На дорогах гололедица.