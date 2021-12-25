Москва, , 08:59 — REGNUM Юлия Мачнева — врач-гастроэнтеролог клиники «Алодерм» — рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков на застолье в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями.

По ее словам, лучше «ограничить употребление очень жирной пищи», также «не стоит обильно заправлять салаты майонезом», передает РИА Новости. Кроме того, лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты в небольших стеклянных стаканах — порционно.

«Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки», — добавила врач, отметив, что лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, т.к. он повышает аппетит.

После застолья врач советует употребить препарат из группы энтеросорбентов.