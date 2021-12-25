Москва, , 08:54 — REGNUM Жители России стали на 31% чаще покупать икру в декабре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для исследования использованы обезличенные данные сервиса, с помощью которого можно узнавать о наполнении кассового чека в мобильном банке. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

«В кассовых чеках декабря 2021 г. чаще, чем в том же периоде годом ранее, встречалась икра лососевых и осетровых рыб: рост составил 31%», — отметили авторы исследования.

При этом средний чек на покупку красной и черной икры по карте в декабре 2021 г. составил 1 тыс. 304 рубля, а в аналогичном периоде 2020 г. был на уровне 1 тыс. 073 рублей. Таким образом, по сравнению с декабрем 2020 г. средний чек вырос на 22%.