В России отмечено некоторое улучшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу, но распространение штамма «Омикрон» может усугубить ситуацию, считает вице-премьер Татьяна Голикова. Напомним, новый штамм В.1.1.529, обозначенный греческой буквой «Омикрон», впервые был обнаружен на юге Африки в конце ноября 2021 года. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Свойства пока изучены мало, но, к примеру, главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале 25 декабря выделил прямую зависимость между смертностью от COVID-19 и вакцинацией — даже в условиях новой волны пандемии, вызванной штаммом «Омикрон»: "Кажется, что «Омикрон», и правда, протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивает в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность 0,1−0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения. Но все это идёт к нам. И придёт! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идём к вам!». Подробности о том, как Россия борется с коронавирусом — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В России растёт число инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон»

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

08:58 25.12.2021 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников: «Скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение «Омикрона». Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке».

09:41 25.12.2021 Низкие показатели смертности от штамма коронавируса «Омикрон» в западных странах объясняются высоким уровнем вакцинации. Об этом 25 декабря рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Читайте подробнее: Мясников назвал причину низкой смертности от штамма «Омикрон»

10:12 25.12.2021 В Челябинской области 24 декабря обнаружили 528 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 528 носителей коронавируса

10:16 25.12.2021 В России закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов из-за пандемии в 2021 году. В целом рынок сократился на 40%, сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

10:32 25.12.2021 Тим Спектор — британский эпидемиолог — заявил, что у привитых пациентов с «Омикроном» наблюдались тошнота и потеря аппетита. Об этом 25 декабря передает Express. Подробности в материале: Врач назвал два необычных симптома «Омикрона» у привитых

10:47 25.12.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 579 (темп прироста 0,4%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 169 908. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В Красноярском крае по коронавирусу впереди Ачинск и Берёзовский район

10:55 25.12.2021 В Ростовской области в рамках смягчения ряда коронавирусных ограничений откроют непродовольственные ярмарки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Об этом: В Ростовской области откроют непродовольственные ярмарки

10:56 25.12.2021 Вирусолог призвал приблизить сроки начала вакцинации детей от COVID-19 в России. По словам доцента РНИМУ имени Н.И. Пирогова Михаила Розанова, в этом вопросе наша страна отстаёт от США, где иммунизация несовершеннолетних уже идёт. Своим мнением специалист поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Я немножко слежу за тем, что у нас происходит в США. Там уже давно от пяти лет и старше прививают детей, пытались сделать вакцину от шести месяцев до пяти лет детей, и не получилось. Но они приняли соответствующее решение, что будут не две дозы делать, а три дозы, то есть бустерную дозу. Мне кажется, мы немного отстаём здесь. Поскольку у нас речь идёт о детях от 12 до 17 лет, вот должны начать сейчас вакцины. И, конечно, в эту сторону тоже нужно думать. Мне кажется, нужно наладить публикацию такой понятной статистики, чтобы было из неё очевидно, надо или не надо [детей вакцинировать — прим. ГМ]. Я думаю, что надо».

11:08 25.12.2021 В результате пандемии COVID-19 фитнес-индустрией России в 2021 году было потеряно 5,2 тыс. объектов. Об этом 25 декабря сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Читайте также: В России в 2021 году из-за COVID-19 закрылось 5,2 тыс. фитнес-клубов

11:10 25.12.2021 К 25 декабря в России выявлено 24 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 981 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек. 🔸Москва — 2714 🔸Санкт-Петербург — 2072 🔸Московская область — 1431 🔸Красноярский край — 579 🔸Свердловская область — 571 🔸Краснодарский край — 561 🔸Пермский край — 560 🔸Иркутская область — 555 🔸Челябинская область — 539 🔸Ростовская область — 530 🔸Самарская область — 516 🔸Нижегородская область — 492 🔸Алтайский край — 475 🔸Хабаровский край — 457 🔸Приморский край — 447 🔸Омская область — 408 🔸Воронежская область — 403 🔸Республика Башкортостан — 379 🔸Новосибирская область — 376 🔸Ленинградская область — 349 🔸Кемеровская область — 345 🔸Ставропольский край — 341 🔸Саратовская область — 321 🔸Волгоградская область — 316 🔸Пензенская область — 300 🔸Тверская область — 296 🔸Тюменская область — 289 🔸Вологодская область — 281 🔸Архангельская область — 280 🔸Ульяновская область — 279 🔸Владимирская область — 264 🔸Ярославская область — 254 🔸Липецкая область — 252 🔸Амурская область — 244 🔸Астраханская область — 228 🔸Тульская область — 224 🔸Забайкальский край — 223 🔸Кировская область — 218 🔸Белгородская область — 215 🔸Смоленская область — 212 🔸Республика Карелия — 209 🔸Брянская область — 208 🔸Тамбовская область — 204 🔸Республика Коми — 203 🔸Орловская область — 197 🔸Республика Бурятия — 195 🔸Калининградская область — 188 🔸Калужская область — 187 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 181 🔸Ивановская область — 180 🔸Оренбургская область — 173 🔸Рязанская область — 170 🔸Мурманская область — 167 🔸Курганская область — 159 🔸Курская область — 159 🔸Псковская область — 157 🔸Томская область — 152 🔸Новгородская область — 150 🔸Сахалинская область — 139 🔸Республика Дагестан — 134 🔸Республика Крым — 115 🔸Республика Саха (Якутия) — 112 🔸Республика Хакасия — 111 🔸Республика Татарстан — 102 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 101 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 96 🔸Республика Мордовия — 90 🔸Республика Адыгея — 89 🔸Республика Чувашия — 82 🔸Удмуртская Республика — 81 🔸Республика Ингушетия — 78 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 77 🔸Чеченская Республика — 72 🔸Республика Марий Эл — 71 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 66 🔸Костромская область — 62 🔸Севастополь — 60 🔸Камчатский край — 40 🔸Республика Алтай — 38 🔸Еврейская автономная область — 27 🔸Магаданская область — 25 🔸Республика Калмыкия — 17 🔸Республика Тыва — 15 🔸Ненецкий автономный округ — 8 🔸Чукотский автономный округ — 3 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 368 299 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 303 250 летальных исходов, выздоровели 9 222 486 человек. Оперштаб Москвы.

11:11 25.12.2021 Аппарат ИВЛ. irkobl.ru.

11:18 25.12.2021 В Москве на 25 декабря 2021 года выявлено 2714 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 748 человек, скончались 72 пациента. На ИВЛ находятся 527 человек. В городе выздоровели ещё 3108 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 852 320.

11:26 25.12.2021 В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 530 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря. Это на 22 случая заражения меньше, чем днём ранее. Читайте также: Ещё 530 заражений коронавирусом подтверждено в Ростовской области

11:29 25.12.2021 Российские медики подтвердили 24 946 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 25 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб. 24 декабря в оперативном штабе сообщали о 24 703 новых случаях COVID-19 за сутки. С начала октября 2021 года до 23 декабря суточная заражаемость держалась выше отметки в 25 тысяч новых случаев. Читайте также: В России выявили почти 25 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

11:33 25.12.2021 В Ростовской области за истекшие сутки жертвами коронавируса стали 23 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря. Об этом: В Ростовской области ещё 23 пациента не смогли победить COVID-19

11:38 25.12.2021 В Каспийске завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» корабельного соединения Каспийской флотилии (КФл). Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ. Читайте подробнее: В Каспийске ревакцинировали от COVID-19 экипажи артиллерийских кораблей

11:39 25.12.2021 На искусственной вентиляции легких (аппаратах ИВЛ) из-за COVID-19 в больницах Москвы находятся 527 человек. Об этом 25 декабря сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ. Об этом: 527 человек находятся на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 в Москве

11:42 25.12.2021 В Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 сохраняются на прежнем уровне. За истекшие сутки второй компонент антиковидной вакцины получили три тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря. Читайте также: Ещё три тысячи жителей Ростовской области привились от COVID-19

11:46 25.12.2021 Течение болезни после заболевания «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом, сообщил Мурашко.

11:46 25.12.2021 В России из-за коронавируса умер 981 человек за сутки. Это минимум с 12 октября.

11:46 25.12.2021 Эффективность «Спутника V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита — Мурашко.

11:47 25.12.2021 В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «Омикроном» — Мурашко.

11:49 25.12.2021 По результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, отметил Михаил Мурашко. Он добавил, что все тесты для диагностики коронавируса определяют «Омикрон».

11:50 25.12.2021 Граждане с коронавирусом или подозрением на него должны обращаться за медицинской помощью в течение первых 3−4 дней. Однако сегодня это происходит чаще на шестые-седьмые сутки, когда идет острая фаза развития заболевания — Мурашко.

12:00 25.12.2021 На территории России выявлены «не завозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 25 декабря заявил на пресс-конференции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра. Подробности в материале: Мурашко: в России выявлены «не завозные» случаи заражения штаммом «Омикрон»

12:09 25.12.2021 В Алтайском крае по состоянию на 25 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 145 034 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4527 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек. Подробности в материале: На Алтае за сутки от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек

12:18 25.12.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 25 декабря, протестированы за сутки 8406 человек, выявлены 474 новых носителей. Это на четыре человека меньше, чем накануне, а тестов сделано на 821 больше. Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с коронавирусом

12:21 25.12.2021 Аппарат ИВЛ. r-19.ru.

12:23 25.12.2021 Лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом хватит на все новогодние праздники — Мурашко.

12:30 25.12.2021 Геннадий Зюганов сообщил высоких темпах вакцинации в регионах, где у власти губернаторы-коммунисты. «У нас все либо вакцинированы, либо переболели, 100%. Но хочу обратить внимание, что в Новосибирске, где возглавляет наш руководитель, 79%, в Хакасии — 69%, Орловщина — за 60%, Ульяновская область — почти 80», — сказал он.

12:38 25.12.2021 В Пермском крае 24 декабря зафиксировали 560 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Прикамье выявили уже более 157 тыс. носителей коронавируса

12:49 25.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 25 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6985 человек, причём 20 (-1) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 154 055 (+456 за сутки). Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 20 человек

12:49 25.12.2021 В Ямало-Ненецком АО 24 декабря обнаружили ещё 101 носителя коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Читайте подробнее: На Ямале выявили ещё 101 носителя коронавируса

12:54 25.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 185 (+203 за минувшие сутки). Вместе с тем 83 203 пациента (+276 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Читайте подробнее: В Забайкалье скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

13:04 25.12.2021 В Югре 24 декабря обнаружили ещё 181 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 181 носителя коронавируса

13:07 25.12.2021 Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» внутри страны. Читайте также: В РФ зафиксировали случаи заражения «Омикроном» внутри страны

13:15 25.12.2021 В Минздраве РФ разработают новые рекомендации по лечению COVID-19, вызванного новым штаммом «Омикрон». Об этом 25 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Подробности в материале: Минздрав РФ разработает новые рекомендации по лечению COVID-19

13:21 25.12.2021 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых на 25 декабря 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +2714/2 017 422 (72%) ☑️Санкт-Петербург +2072/841 834 (79,6%) ☑️Московская область +1431/633 173 (76,6%) ☑️Красноярский край +579/169 908 (58,1%) ☑️Свердловская область +571/195 399 (56,6%) ☑️Краснодарский край +561/115 921 (51,2%) ☑️Пермский край +560/157 198 (60%) ☑️Иркутская область +555/153 509 (52,9%) ☑️Челябинская область +539/142 153 (55,5%) ☑️Ростовская область +530/191 144 (58,6%). Цитата канала «16 негритят».

13:21 25.12.2021 Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 25 декабря, что симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» похожи на симптомы гриппа. Читайте также: Министр здравоохранения РФ заявил о схожести «Омикрона» с гриппом

13:23 25.12.2021 Больничная палата с аппаратом ИВЛ в Брянской области. bryanskobl.ru.

13:24 25.12.2021 ТОП-10 по максимальному количеству смертей от коронавируса по регионам (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +72/36 349 ☑️Московская область +55/11 813 ☑️Санкт-Петербург +52/27 681 ☑️Красноярский край +35/8393 ☑️Воронежская область +32/6752 ☑️Свердловская область +29/9239, Челябинская область +29/5868 ☑️Нижегородская область +27/9652 ☑️Алтайский край +26/6428 ☑️Крым +24/4205 ☑️Ростовская область +23/9466 Цитата канала «16 негритят».

13:31 25.12.2021 В Иркутской области, несмотря на достаточно сложную ситуацию с распространением коронавируса, решили ввести карантинные послабления в связи с предстоящими новогодними праздниками. Как сообщает пресс-служба областного правительства, до 3 января кафе и ресторанам в Приангарье разрешается работать после 23:00. Об этом: В Приангарье ввели новогодние карантинные послабления

13:50 25.12.2021 Дмитрий Соломыкин: Без вакцинации населения ограничений свобод будет больше.

14:05 25.12.2021 После буквы «омикрон» в греческом алфавите «букв осталось не так много», а потому 2022 год будет лучше нынешнего. Об этом говорится в поздравительных новогодних открытках для журналистов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, фотография одной из которых выложена в телеграмм-канале ТАСС. Об этом: Песков заявил, что после омикрона «букв осталось не так много»

14:31 25.12.2021 В Сибири за сутки, 24 декабря, зарегистрировано 3054 случая заражения COVID-19 (-70). 124 жителя скончались (-2). Лидер по приросту пациентов — Красноярский край (579).

14:46 25.12.2021 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, поздравляя журналистов с наступающим Новым годом, написал, что после нового штамма коронавируса «Омикрон» «осталось не так много букв». Подробности в материале: Песков: после «Омикрона» «букв осталось не так много»

15:24 25.12.2021 Скорая помощь. Александр Куликов © ИА REGNUM.

15:51 25.12.2021 В Кемеровской области по данным на сегодня, 25 декабря, за прошедшие сутки выявлено 342 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 345 случаев. Об этом: В Кузбассе назвали число жертв коронавируса за сутки

15:57 25.12.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 7062 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В стационарах и на карантине из-за ковида оказались 9,5 тысячи кузбассовцев

16:01 25.12.2021 Идею поделить людей на вакцинированных и невакцинированных в новогоднюю ночь главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников не поддерживает. Он считает неправильным, если люди перестанут ходить в гости к родственникам и друзьям на Новый Год, чтобы не подвергать их ненужному риску. В своём телеграм-канале 25 декабря он пояснил: «Ну хотя бы потому, что вакцина, конечно, снижает риски передачи инфекции, но не полностью предотвращает их. Особенно сегодня. (Другое дело, что вакцины надежно предотвращают тяжелое течение болезни и смерти). Какие-то риски все равно всегда есть, тут не убережешься! Голову на плечах, конечно, иметь надо, но в Новый год надо про КОВИД не думать! Ведь, думай — не думай, он течёт своим чередом, и мы очень мало что можем с этим поделать (кроме вакцин). Дальше все совсем просто: что сделают люди, услышав такой призыв — не ходить к друзьям и родственникам на Новый год? Правильно — пошлют, и далеко. Я сам за принуждение к вакцинации, но должны быть грани…» Читайте подробнее: Мясников «разрешил» невакцинированным ходить в гости на Новый год

16:17 25.12.2021 Кинокритик Антон Долин заразился коронавирусом. Он рассказал об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». «У меня выходные, и я болен ковидом», — сообщил он, отказавшись отвечать на вопрос корреспондента по другой теме. Подробностями о состоянии своего здоровья журналист не поделился. Весной 2020 года кинокритик, подписавший петицию об усилении карантинных мер против COVID-19, нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщалось в видеоролике «Кто гуляет в карантине», опубликованном 27 марта на канале Ильяса Меркури в YouTube.

16:23 25.12.2021 Власти ХМАО обязали сотрудников магазинов показывать покупателям свои QR-коды.

16:37 25.12.2021 Заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что в России выявлены незавозные случаи заражения «Омикроном», взбудоражило социальные сети. Люди предположили, что этот штамм коронавируса, в таком случае, зародился вовсе не в ЮАР. Не обошлось и без иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии из интернета. «Весной что ляпнет данный министр? Видно, родился сам или инопланетяне завезли», — отметил Владимир Мамкин. «Значит, завезли раньше», — считает Любовь Орлова. «1 том сочинения: завезен «Омикрон». 2 том — «Омикрон тут и был». Ждём 3 том», — смеётся Леся. Читайте также: В РФ выявили незавозные случаи заражения «Омикроном». Сеть: телепортация?

16:54 25.12.2021 Студентов Новосибирского медицинского колледжа поблагодарили за работу в call-центрах. Более двух месяцев назад образовательное учреждение направило своих студентов на усиление Единой городской регистратуры «124» и диспетчерской службы скорой помощи «103», сообщило министерство здравоохранения Новосибирской области. Читайте также: Десятки студентов новосибирского медколледжа дежурили в call-центрах

17:45 25.12.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 187 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 декабря. Днём ранее, 24 декабря, в регионе было зарегистрировано 195 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 тыс. 479 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлены 187 носителей коронавируса

19:24 25.12.2021 В Свердловской области 24 декабря зафиксировали ещё 571 случай заражения коронавирусом. В том числе 156 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 571 носителя коронавируса

19:27 25.12.2021 Все случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в России являются завозными, сообщили 25 декабря в пресс-службе Минздрава РФ. Об этом: В Минздраве рассказали о случаях заражения «Омикроном» в России

19:41 25.12.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 декабря, за минувшие сутки выявлено 376 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 381 случай. Читайте подробнее: Одиннадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за прошедшие сутки

19:45 25.12.2021 В Новосибирской области в инфекционные стационары на сегодняшний день с коронавирусом и с подозрением на него госпитализировали 3262 человека, в том числе 45 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: На ИВЛ остаются почти 40 новосибирцев с коронавирусом

19:49 25.12.2021 В Оренбургской области 24 декабря обнаружили 173 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Оренбуржье выявили уже более 107 тыс. носителей коронавируса

19:52 25.12.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 декабря, за сутки было зарегистрировано 4067 обращений из-за ОРВИ. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Об этом: Более 4 тысяч новосибирцев заболели ОРВИ за сутки

19:57 25.12.2021 В Тюменской области 24 декабря обнаружили ещё 289 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Тюменской области выявили ещё 289 носителей коронавируса

20:33 25.12.2021 В Курганской области 24 декабря обнаружили 158 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Курганской области выявили ещё 158 носителей коронавируса

21:02 25.12.2021 В Калмыкии за последние сутки выявили 15 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 25 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: Ещё 15 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

21:06 25.12.2021 В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 24 декабря. Подробности в материале: Ещё два жителя Калмыкии не смогли победить COVID-19

22:56 25.12.2021 Более 500 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 25 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Читайте подробнее: В России за сутки провели 505 тыс. тестов на SARS-CoV-2

05:09 26.12.2021 По мнению врача-токсиколога, самую эффективную защиту даёт гибридный иммунитет, который оказался в десятки раз эффективнее против штамма «Омикрон», чем все известные варианты защиты. Речь о тех, кто успел переболеть COVID-19, а после привился от коронавируса. Подробности в материале: Врач рассказал об эффекте гибридного иммунитета против штамма «Омикрон»

07:42 26.12.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 7110 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 7062 человека. Об этом сообщил оперштаб региона. Подробности в материале: Выросло число кузбассовцев с ковидом, которым потребовалась помощь врачей

08:09 26.12.2021 Люди в масках © ИА REGNUM.

08:14 26.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 95 376 (+191 за минувшие сутки). Вместе с тем 83 499 пациентов (+296 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Читайте подробнее: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё девять человек

08:20 26.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 26 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7006 человек, причём 21 (+1) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 154 592 (+537 за сутки). Читайте подробнее: В Приангарье число жертв COVID-19 перевалило за семь тысяч человек

08:51 26.12.2021 Мнение патриарха Кирилла о QR-кодах и вакцинации огласят на проповедях в храмах Москвы.

09:13 26.12.2021 Алтайском крае по состоянию на 26 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 149 155 человек из более, чем двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4121 человека. Об этом: В Алтайском крае от COVID-19 прививаются всё меньше людей

09:17 26.12.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 26 декабря, протестированы за сутки 4549 человек, выявлены 468 новых носителей. Это на шесть человек меньше, чем накануне, а тестов сделано на 3857 меньше. Про прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: Алтайский край потерял ещё 26 пациентов с коронавирусом

09:30 26.12.2021 Наиболее эффективной защитой от нового штамма коронавируса «Омикрон» является гибридный иммунитет. Об этом 25 декабря заявил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. Читайте подробнее: Врач рассказал о самой эффективной защите против штамма «Омикрон»

11:32 26.12.2021 К 26 декабря 2021 года в России выявлен 23 721 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 968 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 37 285 человек. 🔸Москва — 2180 🔸Санкт-Петербург — 1851 🔸Московская область — 1565 🔸Краснодарский край — 570 🔸Свердловская область — 564 🔸Иркутская область — 546 🔸Пермский край — 545 🔸Красноярский край — 531 🔸Челябинская область — 528 🔸Ростовская область — 518 🔸Самарская область — 498 🔸Алтайский край — 468 🔸Хабаровский край — 452 🔸Приморский край — 444 🔸Воронежская область — 399 🔸Омская область — 396 🔸Нижегородская область — 388 🔸Новосибирская область — 369 🔸Республика Башкортостан — 348 🔸Ленинградская область — 346 🔸Кемеровская область — 342 🔸Ставропольский край — 324 🔸Саратовская область — 311 🔸Волгоградская область — 294 🔸Тверская область — 292 🔸Тюменская область — 288 🔸Пензенская область — 285 🔸Архангельская область — 277 🔸Ульяновская область — 271 🔸Вологодская область — 270 🔸Владимирская область — 258 🔸Ярославская область — 253 🔸Амурская область — 240 🔸Липецкая область — 225 🔸Тульская область — 225 🔸Астраханская область — 222 🔸Кировская область — 215 🔸Белгородская область — 211 🔸Смоленская область — 207 🔸Республика Карелия — 203 🔸Забайкальский край — 203 🔸Брянская область — 203 🔸Тамбовская область — 201 🔸Республика Коми — 191 🔸Республика Бурятия — 191 🔸Калужская область — 191 🔸Калининградская область — 186 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 186 🔸Орловская область — 184 🔸Ивановская область — 179 🔸Мурманская область — 168 🔸Оренбургская область — 166 🔸Рязанская область — 160 🔸Курганская область — 158 🔸Псковская область — 155 🔸Курская область — 151 🔸Новгородская область — 149 🔸Томская область — 141 🔸Сахалинская область — 135 🔸Республика Дагестан — 126 🔸Республика Крым — 117 🔸Республика Саха (Якутия) — 110 🔸Республика Хакасия — 109 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 98 🔸Республика Татарстан — 98 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 95 🔸Республика Адыгея — 86 🔸Республика Мордовия — 85 🔸Удмуртская Республика — 84 🔸Республика Ингушетия — 81 🔸Республика Чувашия — 78 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 76 🔸Чеченская Республика — 70 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 68 🔸Севастополь — 61 🔸Костромская область — 60 🔸Республика Марий Эл — 57 🔸Республика Алтай — 32 🔸Камчатский край — 29 🔸Магаданская область — 23 🔸Еврейская автономная область — 23 🔸Республика Калмыкия — 15 🔸Республика Тыва — 13 🔸Ненецкий автономный округ — 7 🔸Чукотский автономный округ — 3 Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек. Оперативный штаб Москвы.

11:32 26.12.2021 Аппараты ИВЛ. minzdrav.gov.ru.

11:40 26.12.2021 В Москве к 26 января выявлено 2180 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировано 708 человек, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек. В городе выздоровели ещё 2763 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 855 083. Оперштаб Москвы.

12:02 26.12.2021 За минувшие сутки в России выявили 23 тыс. 721 новый случай заражения коронавирусом — это минимальный суточный прирост числа заболевших с конца сентября этого года. Об этом 26 декабря передает оперативный штаб. Об этом: В России — минимум новых заболевших COVID-19 с сентября

12:09 26.12.2021 Пациент на ИВЛ. Дарья Драй © ИА REGNUM.

12:13 26.12.2021 Ещё 518 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря. Это на 12 случаев заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Ростовской области выявили ещё 518 носителей коронавируса

12:19 26.12.2021 В Ростовской области за последние сутки жертвами коронавируса стали 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря. Об этом: Ещё 22 жителя Ростовской области стали жертвами коронавируса

12:26 26.12.2021 В Ростовской области за последние сутки вторую прививку от коронавируса получили лишь около двух тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 декабря. Читайте также: Более 1,9 млн жителей Ростовской области привились от коронавируса

13:02 26.12.2021 Штамм коронавируса «Омикрон» вытесняет штамм «Дельта» довольно быстро. Об этом 26 декабря заявил эксперт Центра им. Гамалеи Владимир Гущин в эфире телеканала «Россия 1». Об этом: Эксперт рассказал о вытеснении штамма «Дельта» «Омикроном»

13:18 26.12.2021 Баунтовский районный суд Бурятии рассмотрел дело в отношении 29-летней жительницы, которая, болея коронавирусом, нарушила режим самоизоляции. Об этом: Жительница Бурятии оштрафована на 15 тысяч рублей за поход в магазин

13:25 26.12.2021 В Забайкальском крае по состоянию на 26 декабря вакцинацию завершил 526 961 человек из более одного миллиона граждан (+5963 за последние четверо суток). Также известно, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 576 816 человек (+11 577 за четверо суток). Читайте также: В Забайкалье несколько дней от COVID-19 привиты более десяти тысяч человек

13:51 26.12.2021 В Центре им. Гамалеи сообщили о быстром вытеснении штамма «Дельта» «Омикроном». Это процесс отмечен в странах, где новый вариант коронавируса получил распространение. «По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что «Омикрон» очень быстро вытесняет «дельту», — рассказал представитель Центра им. Гамалеи Владимир Гущин. Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что штамм «Омикрон» коронавируса распространяется быстрее других мутаций. Эти данные были получены во время поездки российских специалистов в ЮАР.

14:18 26.12.2021 В Калмыкии за последние сутки выявили 13 новых носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 26 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее. Об этом: В Калмыкии за сутки подтвердили 13 заражений коронавирусом

14:24 26.12.2021 В Калмыкии за последние сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб 26 декабря. Читайте также: В Калмыкии за сутки не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19

15:02 26.12.2021 Следующий, 2022, год «не несет ничего хорошего в плане распространения пандемии» COVID-19. Об этом 26 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом: Песков допустил новые волны COVID-19 в 2022 году

15:07 26.12.2021 Проверка QR-кода. Дарья Драй © ИА REGNUM.

15:08 26.12.2021 В Сибири к 26 декабря 2021 года зарегистрировано 2947 случаев заражения COVID-19 (-107). 128 жителей скончались (+4). Лидер по приросту пациентов — Красноярский край (546).

15:21 26.12.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 369 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 376 случаев. Читайте подробнее: Ещё пятнадцать новосибирцев с коронавирусом скончались за сутки

15:27 26.12.2021 В Новосибирской области в стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализировали 3320 пациентов, в том числе 45 детей. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: В новосибирских инфекционных стационарах из-за COVID-19 оказались 45 детей

15:34 26.12.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 декабря, за минувшие сутки зарегистрировано 3554 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Об этом: За сутки 3,5 тыс. новосибирцев заболели ОРВИ

16:43 26.12.2021 В Челябинской области 25 декабря зафиксировали ещё 519 случаев заражения коронавирусом. Среди них один школьник, сообщает оперштаб. Об этом: В Челябинской области выявили уже более 144 тыс. носителей коронавируса

17:03 26.12.2021 Переболевшие COVID-19 получат более сильную защиту от инфекции после вакцинации. Об этом 26 декабря в Telegrаm-канале рассказал Александр Мясников — врач и телеведущий. Подробности в материале: Мясников: вакцина может защитить переболевших COVID-19 даже от «Омикрона»

17:24 26.12.2021 В Туве, по данным на сегодня, 26 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 23 человека, в том числе пять детей. За это же время выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Туве в тяжёлом состоянии остаются 48 пациентов с коронавирусом

17:35 26.12.2021 В Туве свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусом составляет 45,4% из 240 коек. Об этом сообщил минздрав региона. Читайте подробнее: Более 97 тысяч жителей Тувы завершили полный курс вакцинации от COVID-19

17:43 26.12.2021 В Пермском крае 25 декабря обнаружили ещё 545 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор. Об этом: В Прикамье выявили ещё 545 носителей коронавируса

17:54 26.12.2021 В Свердловской области 25 декабря обнаружили ещё 564 случая заражения коронавирусом. Из них 219 — в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Читайте также: В Свердловской области выявили ещё 564 носителя коронавируса

17:59 26.12.2021 В Оренбургской области 25 декабря зафиксировали ещё 166 случаев заражения коронавирусом. Эти данные 26 декабря приводит оперштаб. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявили ещё 166 носителей коронавируса

18:18 26.12.2021 В Ямало-Ненецком АО 25 декабря выявили 98 носителей коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Подробности в материале: На Ямале выявили ещё 98 носителей коронавируса

18:25 26.12.2021 В Югре 25 декабря зафиксировали 186 случаев заражения коронавирусом. Эти сведения приводит окружной оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили уже более 95 тыс. носителей коронавируса

18:40 26.12.2021 В Югре сотрудников магазинов обязали показывать покупателям QR-коды или другой документ, подтверждающий ковид-безопасность. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова. Читайте также: Сотрудников магазинов Югры обязали показывать покупателям QR-коды

18:55 26.12.2021 Более 450 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено за сутки в России. Об этом 26 декабря сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. «За последние сутки проведено 480 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 декабря остаются 1 411 716 человек». Читайте подробнее: В России за сутки провели 480 тыс. тестов на SARS-CoV-2

19:34 26.12.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 191 человека за последние сутки, сообщает федеральный штаб 26 декабря. Днём ранее, 25 декабря, в регионе было зарегистрировано 187 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 тыс. 370 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлен 191 носитель коронавируса

20:44 26.12.2021 В Элисте доступны все виды антиковидной вакцины. Об этом сообщается на сайте республиканской больницы имени Жемчуева. Подробности в материале: В Элисте доступны все виды вакцины от коронавируса

04:49 27.12.2021 В Якутске состоялась ёлка главы республики. Из-за угрозы распространения COVID-19 на ней присутствовали 200 детей вместо 700. Остальным школьникам, добившимся успехов в учёбе, было предложено посмотреть трансляцию мероприятия. Подробности в материале: Из-за пандемии на ёлку главы Якутии попали в 3,5 раза меньше школьников

05:19 27.12.2021 На 27 декабря в Приморье зарегистрировано 100 322 носителя коронавируса, выздоровели 83 957 человек, умерли 1529 пациентов. Читайте подробнее: В Приморье ещё шесть человек ушли из жизни из-за COVID-19

06:44 27.12.2021 В Амурской области предприниматели предлагают поэтапно открывать детские развлекательные комнаты, закрытые с июля 2021 года из-за коронавируса. Соответствующие аргументированные предложения бизнесмены направили в министерство экономики Приамурья и в региональное управление Роспотребнадзора. Об этом: Бизнес Приамурья создал спецплан для возобновления работы детских центров

07:08 27.12.2021 Жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 2,8% реже по сравнению с предыдущей неделей. В основном заражаются невакцинированные — 91,6%. Читайте подробнее: В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 за неделю снизился почти на 3%

07:12 27.12.2021 Сертификат о вакцинации. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:41 27.12.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 27 декабря число умерших пациентов в Приангарье достигло 7024 человек, причём 18 (-3) из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 155 121 (+529 за сутки). Об этом: В Иркутской области скончались ещё 18 пациентов с COVID-19

07:57 27.12.2021 Заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что Москва уже готовится к приходу штамма «Омикрон». Город адаптирует медицинскую систему, будут оборудованы дополнительные койки в больницах.

08:03 27.12.2021 В Татарии с начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 27 декабря 1416 человек. Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё шесть человек

08:06 27.12.2021 В Ульяновской области продолжает снижаться количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Ульяновской области выявили ещё 266 носителей коронавируса

08:07 27.12.2021 Российский теннисист Андрей Рублёв сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом 27 декабря он сообщил на своей странице в Twitter. «В настоящее время я нахожусь в Барселоне, у меня минимальные симптомы. Я полностью вакцинирован», — написал Рублёв. Подробности в материале: Теннисист Рублёв заразился коронавирусом, он полностью вакцинирован

08:09 27.12.2021 Министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, привитый от коронавируса, после посещения ковидного госпиталя переболел COVID-19 в легкой форме, из-за чего долго не появлялся в публичном поле.

08:15 27.12.2021 В Пензенской области по состоянию на 27 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4587 случаев. Читайте подробнее: Восемь жителей Пензенской области скончались от COVID-19 за сутки

08:21 27.12.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 75 730. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 181 жителя. Об этом: В Бурятии ковидом переболели более 70 тыс. жителей

08:27 27.12.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Майминский район, где выявлено 10 носителей. Подробности в материале: На Алтае за сутки выявили 30 новых носителей коронавируса

09:01 27.12.2021 В Ростовской области в преддверии новогодних праздников смягчили коронавирусные ограничения. Новые решения касаются режима работы кафе и ресторанов, а также проведения новогодних и рождественских ярмарок, передаёт ИА REGNUM 27 декабря. Об этом: В Ростовской области продлили работу кафе и разрешили новогодние ярмарки

09:05 27.12.2021 В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса планируют направить 200 млн рублей в рамках дополнительной поддержки бизнеса. Читайте также: На поддержку ульяновского бизнеса дополнительно направят 200 млн рублей

09:07 27.12.2021 По суточному показателю заболеваемости COVID-19 Забайкальский край превышает среднероссийский уровень на треть. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа. По её словам, которые цитирует пресс-служба краевого правительства, Забайкалье занимает 36-е место среди регионов РФ по уровню заболеваемости коронавирусом. Читайте подробнее: Забайкалье лидирует в РФ по суточному показателю заражения коронавирусом

09:13 27.12.2021 В Кемеровской области за минувшие сутки подтверждено 337 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 83 966. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки выявили 337 новых случаев COVID-19

09:15 27.12.2021 В Саратовской области за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 303 человек, днем ранее заболели 311 жителей. Общее количество заражений по состоянию на 27 декабря достигло 131 858 случаев. Выздоровели всего 118 465 пациентов, за сутки выписали 101 человека. На стационарном лечении находятся 1359 пациентов, на амбулаторном — 7035. Читайте также: В Саратовской области за сутки выявили 303 случая заражения коронавирусом

09:17 27.12.2021 В Забайкальском крае отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди дошкольников. Об этом сегодня, 27 декабря, на заседании оперштаба сообщила глава территориального Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, впервые превышение эпидпорога в возрастной группе от 3 до 6 лет зарегистрировано в Чите. Читайте также: Забайкальские дошкольники стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

09:21 27.12.2021 По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, решение в столице по «Омикрону» зависит от ситуации с распространением штамма в странах ЕС.

09:23 27.12.2021 В Забайкальском крае значительно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Как сообщила 27 декабря руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа, «рост заболеваемости произошел на 11% на этой неделе, мы выше эпидемиологического порога на 147%». При этом она пояснила: «Пороги рассчитаны еще до прихода коронавирусной инфекции, они не пересматривались, поэтому наши показатели по ОРВИ превышены практически в 2,5 раза. При этом по сравнению с прошлой неделей замедлились существенно темпы прироста. Если в целом по совокупному населению по Чите было +55%, то на этой неделе только +11%». Читайте также: В Забайкалье на 147% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

09:28 27.12.2021 Носитель штамма коронавируса «Омикрон» может не иметь симптомов болезни, но заражать других людей и даже стать «суперраспространителем» вируса. Об этом профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал 27 декабря радио Sputnik. «Если так случится, то инфицированный человек сможет передать вирус дальше. Те, кто от него заразятся, могут заболеть тяжело. К тому же среди таких бессимптомных носителей есть «суперраспространители» вируса», — сказал Аграновский. Подробности в материале: Вирусолог рассказал об опасности бессимптомного заражения «Омикроном»

09:31 27.12.2021 В Туве подтверждено 18 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 с начала года достигло 332. Читайте подробнее: В Туве жертвами COVID-19 стали ещё 18 человек