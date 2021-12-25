Москва, 25 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Рассмотрение дела о создании и продаже пакетов ботов и чит-программ для игр Word of Tanks и World of Warships начал Черемушкинский суд Москвы. Об этом 25 декабря сообщает «Коммерсантъ».

Цитата из видео на YouTube World of Tanks Blitz

Уточняется, что обвиняемым по делу создании и распространении вредоносных компьютерных программ (ч. 2 ст. 273 УК) является житель Екатеринбурга Андрей Кирсанов. При этом потерпевшей стороной является компания Wargamig, занимающаяся разработкой компьютерных игр, включая названные.

Также указывается, что дело было возбуждено по материалам управления «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД, специалисты которого выяснили, что торговля ботами и чит-программами для указанных компьютерных игр, по их данным, осуществлялась с 2015 года через сайты Cyber Tank и Cyber Ship.

Кроме того, отмечается, что боты позволяли игрокам вести игру в автоматическом режиме, что позволяло им «зарабатывать» внутриигровую валюту и очки опыта также автоматически. При этом игра с использованием ботов давала преимущество над пользователями, не использовавшими таковые. Цена пакета зависела от количества боев, и пакет с 150 боями стоил 25 руб., с 15 тыс. боёв — 2125 руб.

В Wargamig заявили, что из-за использования ботов часть не пользующихся ими пользователей потеряла интерес к игре, и в 2020 году, по информации компании, из World of Tanks были исключены более 10 тыс. ботов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря студия Intrepid объявила о решении перевести её массовую многопользовательскую ролевую игру (MMORPG) Ashes of Creation на «движок» Unreal Engine 5.