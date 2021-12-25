Пекин, 25 декабря 2021, 08:52 — REGNUM Экспериментальные китайские спутники Shiyan 12−01 и 12−02 выведены на околоземную орбиту посредством модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-7A». Об этом пишет газета China Daily.
Ракета стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань на юге Китая. Для пуска использовалась модифицированная версия ракеты среднего класса «Чанчжэн-7».
Длина ракеты в новой модификации с полезной нагрузкой достигла 60,7 метра, что сделало её самой высокой ракетой в Китае. Отмечается, что в ходе этого запуска Китай впервые использовал одну ракету для вывода двух больших спутников на высотные орбиты.
Спутники Shiyan 12−01 и 12−02 разработаны Китайской академией космических технологий. Целью этих аппаратов является изучение космической среды и соответствующих технических испытаний. Более подробная информация об экспериментальных спутниках не раскрывается.
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