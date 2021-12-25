Пекин, 25 декабря 2021, 08:52 — REGNUM Экспериментальные китайские спутники Shiyan 12−01 и 12−02 выведены на околоземную орбиту посредством модифицированной ракеты-носителя «Чанчжэн-7A». Об этом пишет газета China Daily.

Перемещение Long March 5B из сборочного цеха на стартовую площадку космодрома Вэньчан. 2017
Перемещение Long March 5B из сборочного цеха на стартовую площадку космодрома Вэньчан. 2017
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Ракета стартовала с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань на юге Китая. Для пуска использовалась модифицированная версия ракеты среднего класса «Чанчжэн-7».

Длина ракеты в новой модификации с полезной нагрузкой достигла 60,7 метра, что сделало её самой высокой ракетой в Китае. Отмечается, что в ходе этого запуска Китай впервые использовал одну ракету для вывода двух больших спутников на высотные орбиты.

Спутники Shiyan 12−01 и 12−02 разработаны Китайской академией космических технологий. Целью этих аппаратов является изучение космической среды и соответствующих технических испытаний. Более подробная информация об экспериментальных спутниках не раскрывается.

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